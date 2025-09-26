Quanti soldi guadagna Lorenzo Finn con la vittoria ai Mondiali? Assegno minimal per l’oro under 23
Lorenzo Finn ha corso da autentico mattatore sulle strade di Kigali e ha vinto la corsa in linea riservata agli under 23, laureandosi Campione del Mondo in maniera magistrale. L’azzurro era tra i grandi favoriti della vigilia insieme al belga Jarno Widar, ha sfruttato al meglio il lavoro dei compagni di squadra e quando mancavano 37 chilometri ha attaccato di forza sulla Cote de Kigali Golf: gamba sontuosa mostrata in salita e concorrenza dispersa, ad eccezione dello svizzero Jan Huber. Il ligure è andato via in coppia con l’elvetico e poi lo ha sfiancato sull’ultimo strappo, quando mancavano sette chilometri al traguardo, e si è involato in solitaria verso il traguardo nella capitale del Ruanda. 🔗 Leggi su Oasport.it
