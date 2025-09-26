Quando sarà pubblicato il bando per il nuovo concorso scuola previsto dal PNRR e per quali posti? PILLOLE DI QUESTION TIME
Atteso entro il dicembre 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato ai sindacati nel corso di una informativa lo scorso 23 settembre di voler anticipare i tempi, prevedendo la pubblicazione del bando entro fine ottobre. Non c’è ancora una data Il Ministero può pubblicare il bando e nel frattempo completare le procedure già . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: pubblicato - bando
“Frutta e verdura nelle scuole”, pubblicato il bando 2025/2026 con 14 milioni di euro
Milano pensa (già) al Natale: pubblicato il bando per alberi e luminarie
Università, corsi di specializzazione per attività di sostegno, pubblicato il bando
La Regione Marche ha pubblicato il bando “ ”, con una dotazione complessiva di 7 milioni di euro. L’obiettivo è accompagnare le imprese nella trasform - facebook.com Vai su Facebook
Concorso tenenti esercito 2025: pubblicato bando da 40 posti per laureati #Simoneconcorsi #blogSimone #libriperconcorsi #Esercito2025 #Esercito40 Leggi di più: https://bit.ly/46UGEVB - X Vai su X
Anas, pubblicato bando per nuovo tratto della statale 106 - L'Anas ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il bando di gara del nuovo tratto della statale 106 'Jonica' Sibari- Come scrive ansa.it
Isole minori, pubblicato il nuovo bando per l'aggiudicazione dei collegamenti - E' stato pubblicato anche il nuovo bando regionale per l'aggiudicazione dei collegamenti di servizio pubblico verso le isole minori, con una procedura che riparte da zero dopo una lunga serie di ... Scrive rainews.it