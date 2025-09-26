Quando sarà pubblicato il bando per il nuovo concorso scuola previsto dal PNRR e per quali posti? PILLOLE DI QUESTION TIME

Orizzontescuola.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atteso entro il dicembre 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato ai sindacati nel corso di una informativa lo scorso 23 settembre di voler anticipare i tempi, prevedendo la pubblicazione del bando entro fine ottobre. Non c’è ancora una data Il Ministero può pubblicare il bando e nel frattempo completare le procedure già . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

