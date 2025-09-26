Quando Pulisic tira i portieri suonan a morto | Landucci ha ragione ?

Gazzetta.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christian Pulisic è secondo solo a De Ketelaere per percentuale di tiri nello specchio ed è nella top 10 anche per gol segnati in rapporto ai tiri in porta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Quando Pulisic tira, i portieri suonan a morto": Landucci ha ragione ?

Udinese-Milan, Landucci: “Modric mi emoziona. Quando Pulisic tira …”

pulisic tira portieri suonanLanducci a DAZN: "Modric mi emoziona. Quando Pulisic tira i portieri suonano a morto" - Le sue dichiarazioni: Oggi finalmente tanti gol: “Abbiamo fatto una partita molto seria, abbiamo ... Lo riporta msn.com

