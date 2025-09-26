Quando l’ho conosciuto era veloce smagato curioso ambizioso Gli dissi ‘tu diventerai una star in un anno viaggerari con l’aereo privato' | così Guadagnino su Timothée Chalamet

Fellini? “Noioso e prevedibile”. E a Chalamet 17enne predisse un futuro da star. Parliamo, anzi parla, Luca Guadagnino. Il 54enne regista palermitano intervistato da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, ha ricordato diversi momenti del suo passato palermitano, la sua infanzia in Etiopia, il ricordo di bimbo di fronte “a una distesa di sabbia e due occhi azzurri” (quelli di Peter O’Toole in Lawrence d’Arabia “in uno splendido cinema costruito dai fascisti ad Addis Abeba, dove ho vissuto i primi sei anni”), la prima volta a 21 anni e mezzo (“un amore goffo”). Tanti i lampi di osservazione sul mondo contemporaneo, le considerazioni intelligenti e provocatorie, sempre molto leziosamente colte (“ Klaus Mann, il figlio di Thomas, scrive che si ama sempre lo stesso volto, e lo si cerca per tutta la vita ”), Guadagnino ha ricucito alcuni momenti della sua carriera professionale a partire dall’incontro con Timothée Chalamet, poi protagonista del suo Chiamami col tuo nome. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

