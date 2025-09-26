Quando Leonardo DiCaprio chiese | Ma chi caz*o è questo Pietro Taricone? l'aneddoto nel documentario sul GF

Nel documentario Grande Fratello - L'inizio, disponibile su Mediaset Infinity da oggi venerdì 26 settembre, svelano un aneddoto esilarante: quando nel 2000 erano chiusi nella Casa più spiata d'Italia, i cori continui dei fan fuori le mura di Cinecittà catturarono l'attenzione di Leonardo DiCaprio che stava girando Gangs of New York di Scorsese, tanto che, allibito, chiese: "Ma chi caz*o è questo Pietro Taricone?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leonardo DiCaprio acquista un’isola in Cile per proteggerla: “Conservazione garantita per sempre”

DiCaprio: “A inizio carriera volevano cambiare il nome” - Ospite del podcast New Heights, Leonardo DiCaprio ha rivelato che un agente gli disse che avrebbe dovuto cambiare il suo nome ... Si legge su lascimmiapensa.com

