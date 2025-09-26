quando la nostalgia per un passato mai vissuto diventa un rifugio naturale di s mentana

È difficile comprendere cosa possa provare un ventenne di oggi di fronte a un oggetto come un vecchio Vhs. Difficile immaginare che funzione possa attribuire a un vecchio floppy, o se abbia percezione che per andare su internet si dovesse passare dal rumore stridente della connessione 56k. Può risultare curioso che proprio tra le generazioni che queste cose non le hanno viste, o al limite le hanno appena sfiorate, che sono nate tendenze estetiche – come la vaporwave e le varie forme di retrowave – volte a rivalutare situazioni, canzoni e oggetti della società da poco lasciata alle spalle. Curioso, ma non sorprendente e in gran parte nemmeno nuovo. 🔗 Leggi su Tpi.it

