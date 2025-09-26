Quando la finale dell’Italia agli Europei di baseball 2025? Orario avversaria tv streaming

La finale degli Europei senior 2025 di baseball, in corso a Rotterdam, nei Paesi Bassi, si giocherà domani, sabato 27 settembre, alle ore 19.30: l’Italia, che ha battuto la Cechia per 8-5 nel penultimo atto, attende la vincente del confronto tra i padroni di casa dei Paesi Bassi e la Spagna. La sfida che metterà in palio il titolo andrà in scena al Neptunus Familiestadion di Rotterdam, ma non sarà trasmesso in diretta tv. La diretta streaming sarà fruibile soltanto a pagamento su baseballeurope.tv, a partire da 6.99€, invece OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita. CALENDARIO EUROPEI BASEBALL 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando la finale dell’Italia agli Europei di baseball 2025? Orario, avversaria, tv, streaming

