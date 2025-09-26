Quando il lavoro discrimina

Dall’annuncio social “cerchiamo parrucchiere uomo gay” alla riapertura delle scuole: un viaggio tra stereotipi, carenza di servizi e diritti negati che spingono troppe donne fuori dal lavoro. Un annuncio di lavoro apparso nei giorni scorsi su un gruppo facebook ha sollevato un acceso dibattito nazionale: “Cerchiamo parrucchiere uomo gay con partita Iva”. Poche righe sono bastate a scatenare una valanga di commenti. “I parrucchieri per donne gay hanno una manualità, una sensibilità, una delicatezza nei confronti delle clienti, uno stile e uno charme diverso”, ha spiegato a un quotidiano il titolare, rivendicando una posizione che in poche ore ha fatto il giro d’Italia, dopo che l’annuncio era stato ripreso da numerose testate nazionali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

