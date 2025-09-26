Quando gli anziani fanno la differenza | a Pofi la prima festa provinciale Uil e Ada

Frosinonetoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuta a Pofi giovedì 25 settembre la prima festa provinciale dei pensionati della Uil e dell’associazione Ada (associazione per i diritti degli anziani). Una giornata non solo di riflessione sui tanti temi sociali ed economici del nostro territorio e dell’intero Paese per i tanti pensionati. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: anziani - fanno

Anziani e attività: ecco il progetto “Oltre l’età”. Asst e Auser fanno rete

Quando gli anziani fanno la differenza: a Pofi la prima festa provinciale Uil e Ada

Cerca Video su questo argomento: Anziani Fanno Differenza Pofi