Qualità dell’aria | dal 1° ottobre tornano le misure antismog e si attiva il sistema Move-In
Dal 1° ottobre e fino al 31 marzo 2026 entrano in vigore anche a Rimini le misure previste dal Pair 2030 – Piano Aria Integrato Regionale per il risanamento della qualità dell’aria. Le misure - in vigore per i comuni sopra ai 30 mila abitanti, l’agglomerato di Bologna e i comuni volontari -. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Il miglioramento della qualità dell'aria è lento ma progressivo, soprattutto con i nuovi limiti europei sarà determinante la comunicazione e il coinvolgimento dei cittadini. Arpav al Summit Aria pulita per il Veneto Iscriviti e segui su https://arpa.veneto.it/notizie/in-p - X Vai su X