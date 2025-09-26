Qualiano Multiservizi tra sprechi e debiti | l’affondo di Antonio Cacciapuoti
Assunzioni a termine, città sporca e mezzi a noleggio. L’ex Consigliere Comunale: “Così non ha futuro!”. Da oltre vent’anni la Qualiano Multiservizi è al centro del dibattito cittadino. Nata con l’obiettivo di garantire servizi essenziali, dalla raccolta dei rifiuti alla manutenzione urbana, nel tempo è diventata spesso oggetto di critiche: bilanci in rosso, accuse di clientelismo, assunzioni poco trasparenti e un’efficienza percepita sempre più in calo. La vecchia SpA è stata dichiarata fallita, lasciando dietro di sé una scia di polemiche. Al suo posto è stata costituita la Qualiano Multiservizi Srl, anch’essa municipalizzata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
