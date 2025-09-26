Quali sono i posti finestrino da non prenotare in aereo perché non hanno l'oblò

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vi è mai capitato di prenotare un posto finestrino in aereo ma di essersi ritrovati su una poltrona che accanto non aveva l'oblò? Ecco quali sono i posti da evitare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sono - posti

La svolta a Medicina. Bologna in crescita, conquista 920 posti: ora sono 133 in più

Infermieristica? Nelle università della Lombardia sono più i posti dei candidati

Olimpiadi Milano Cortina 2026, cercasi lavoratori: sono mille i posti disponibili

Quali sono i posti finestrino da non prenotare in aereo (perché non hanno l’oblò) - Ecco quali sono i posti finestrino che andrebbero evitati perché letteralmente non hanno il finestrino. Da fanpage.it

Quali sono i posti migliori per bambini e famiglie che viaggiano in aereo? Il parere degli esperti - Infatti fioccano sui social video di passeggeri infastiditi dai pianti dei più piccoli, poco tolleranti nei confronti di chi può essere ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Sono Posti Finestrino Prenotare