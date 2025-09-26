Qualcosa aleggiava da tempo Garlasco l’avvocato di Marco Poggi parla dopo le ultime indagini

“Inaudita gravità”, “Sconcerto”, “Nessun elemento”. Sono queste le parole che hanno fatto da cornice alla nuova scossa giudiziaria sul delitto di Garlasco, il caso che dal 13 agosto 2007 non smette di scuotere opinione pubblica e magistratura. Quel giorno Chiara Poggi, 26 anni, venne trovata senza vita nella villa di famiglia in via Pascoli. Dopo un lungo iter processuale, il fidanzato Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. Ma il nome di Andrea Sempio, amico d’infanzia del fratello di Chiara, è tornato con forza nelle carte dell’inchiesta, e da oggi si aggiunge anche quello di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia, ora indagato per “corruzione in atti giudiziari”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it