Roma, 26 settembre 2025 – Proseguono le provocazioni della Russia ai confini dell’Alleanza atlantica e aumenta la tensione sul fianco Est della nato, sempre più militarizzato. Ieri lo sconfinamento di cinque caccia russi – un Su-30, un Su-35 e tre MiG-31 – nei pressi dello spazio aereo lettone ha fatto scattare l’intervento di due Gripen ungheresi del Nato Baltic Air Policing, decollati dalla base Siauliai, in Lituania. Mercoledì, invece, il North American Aerospace Defense Command (Norad) ha fatto alzare in volo quattro F16 e 4 aerei tanker Kc-135, per “identificare e intercettare” quattro aerei russi – due bombardieri strategici Tu-95 e due caccia Su-35 – che stavano volando nella zona di identificazione di difesa aerea (Adiz) dell’ Alaska, uno spazio aereo internazionale che confina con lo spazio sovrano di Usa e Canada. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Putin sfida la Nato, jet russi volano su Alaska e Lettonia: "Se ne abbattete uno sarà guerra"