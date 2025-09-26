Pussy pass e big bamboo Boldrini accusa la destra di Bari di sessismo | ecco cos’è successo

Una nuova polemica infiamma il dibattito politico italiano, accendendo i riflettori sulla violenza del linguaggio sui social media e sul sessismo. Al centro della bufera, l’onorevole Laura Boldrini e un esponente di Forza Italia a Bari, le cui affermazioni hanno scatenato un’ondata di indignazione e condanna trasversale. La controversia è esplosa a seguito di commenti pubblicati sui social da Alfredo Giovine, vice segretario cittadino di Forza Italia a Bari, noto anche con il nickname ‘Lancaster’. Giovine ha preso di mira la proposta di legge sul consenso avanzata da Laura Boldrini, definendola un “ pussy pass “. 🔗 Leggi su Cultweb.it

