Purtroppo non è finita Carolyn Smith in lacrime parlando della malattia

Carolyn Smith ha aperto il suo cuore durante una diretta social, lasciandosi andare a un racconto intenso e commovente sulla sua malattia. La storica giudice di “Ballando con le Stelle”, amata dal pubblico italiano per la sua energia e il suo sorriso contagioso, convive ormai da dieci anni con un tumore al seno. Un anniversario doloroso ma anche carico di significato, che cadrà proprio il 2 ottobre, giorno in cui ricevette la diagnosi che le avrebbe cambiato per sempre la vita. Seduta su un balcone assolato di Roma, in un clima intimo e quasi familiare, Carolyn ha deciso di condividere questo momento con i suoi follower di Instagram. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it