Può parlare a bassa voce? | donna insulta l' infermiera e prende a schiaffi una dottoressa

Today.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima il rimprovero, poi la violenza, l'ennesima, ai danni del personale sanitario. Una donna di 26 anni è stata denunciata dai carabinieri dopo aver aggredito un'infermiera e una dottoressa dell'ospedale Monaldi a Napoli.Napoli, rimproverata per la voce alta in ospedale: aggredisce un'infermiera. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parlare - bassa

"Può parlare a bassa voce?": donna insulta l'infermiera a prende a schiaffi una dottoressa

Cerca Video su questo argomento: Pu242 Parlare Bassa Voce