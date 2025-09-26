Arezzo, 26 settembre 2025 – “ Punti di contatto”, inaugurata la personale di Luna Berlusconi. “Le regole creano libertà”. All’apparenza può sembrare un ossimoro, ovvero due concetti diametralmente opposti per rappresentare un unico pensiero, ma in realtà le regole sono alla base di ogni società e attraverso le regole l’individuo si rende libero di agire e costruire il proprio futuro. È questo il forte concetto che viene rappresentato nella mostra di Luna Berlusconi inaugurata questa mattina, presso la Pinacoteca di Sant’Angelo al Cassero. “Punti di Contatto”, la personale di pittura, a cura e organizzazione di Paula Mordo, con il patrocinio del CONI e del Comune di Castiglion Fiorentino e il sostegno di Banca Mediolanum, che racconta momenti e gesti ispirati al mondo dello sport e ai suoi strumenti simbolici, trasformati in narrazioni visive. 🔗 Leggi su Lanazione.it