Punti di contatto inaugurata la personale di Luna Berlusconi
Arezzo, 26 settembre 2025 – “ Punti di contatto”, inaugurata la personale di Luna Berlusconi. “Le regole creano libertà”. All’apparenza può sembrare un ossimoro, ovvero due concetti diametralmente opposti per rappresentare un unico pensiero, ma in realtà le regole sono alla base di ogni società e attraverso le regole l’individuo si rende libero di agire e costruire il proprio futuro. È questo il forte concetto che viene rappresentato nella mostra di Luna Berlusconi inaugurata questa mattina, presso la Pinacoteca di Sant’Angelo al Cassero. “Punti di Contatto”, la personale di pittura, a cura e organizzazione di Paula Mordo, con il patrocinio del CONI e del Comune di Castiglion Fiorentino e il sostegno di Banca Mediolanum, che racconta momenti e gesti ispirati al mondo dello sport e ai suoi strumenti simbolici, trasformati in narrazioni visive. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: punti - contatto
Gianluigi Nuzzi presenta “Dentro la notizia”: «Ci saranno punti di contatto con d’Urso e Merlino»
“Punti di contatto”, la personale di Luna Berlusconi
IN TV || La tenacia e lo sforzo per sopravvivere dei protagonisti paiono essere alcuni dei pochi punti di contatto fra i vari film del palinsesto di stasera, dal celebrato horror sci-fi Get Out di Jordan Peele a uno dei migliori Ridley Scott dell'ultimo ventennio, The M - facebook.com Vai su Facebook
“Punti di contatto”, inaugurata la personale di Luna Berlusconi - Arezzo, 26 settembre 2025 – “ Punti di contatto”, inaugurata la personale di Luna Berlusconi. Da lanazione.it
“Punti di contatto”, la personale di Luna Berlusconi - Arezzo, 19 settembre 2025 – Dal 26 settembre al 19 ottobre la Pinacoteca di Sant’Angelo al Cassero ospita “Punti di Contatto”, la nuova personale di Luna Berlusconi, a cura e organizzazione di Paula ... Secondo msn.com