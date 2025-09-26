Punti di contatto inaugurata la personale di Luna Berlusconi
La mostra “Punti di Contatto” di Luna Berlusconi, aperta presso la Pinacoteca di Sant’Angelo al Cassero, esplora il concetto che “le regole creano libertà” attraverso narrazioni visive ispirate al mondo dello sport.Curata da Paula Mordo e sostenuta dal Comune di Castiglion Fiorentino e dal CONI. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: punti - contatto
Gianluigi Nuzzi presenta “Dentro la notizia”: «Ci saranno punti di contatto con d’Urso e Merlino»
“Punti di contatto”, la personale di Luna Berlusconi
“Punti di contatto”, inaugurata la personale di Luna Berlusconi
IN TV || La tenacia e lo sforzo per sopravvivere dei protagonisti paiono essere alcuni dei pochi punti di contatto fra i vari film del palinsesto di stasera, dal celebrato horror sci-fi Get Out di Jordan Peele a uno dei migliori Ridley Scott dell'ultimo ventennio, The M - facebook.com Vai su Facebook
“Punti di contatto”, inaugurata la personale di Luna Berlusconi - Arezzo, 26 settembre 2025 – “ Punti di contatto”, inaugurata la personale di Luna Berlusconi. Da lanazione.it
“Punti di contatto”, la personale di Luna Berlusconi - Arezzo, 19 settembre 2025 – Dal 26 settembre al 19 ottobre la Pinacoteca di Sant’Angelo al Cassero ospita “Punti di Contatto”, la nuova personale di Luna Berlusconi, a cura e organizzazione di Paula ... Scrive msn.com