Punite sei compagnie petrolifere | dall’Antitrust multa da 936 milioni

Una multa da 936 milioni complessivi. L’Antitrust ha deciso di sanzionare Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil a causa di una intesa restrittiva della concorrenza. L’istruttoria, avviata dopo la segnalazione di un whistleblower, ha concluso che i principali operatori petroliferi si sono coordinati per determinare il valore della componente bio inserita nel prezzo del carburante. E le compagnie reagiscono duramente. Le società non ci stanno e annunciano ricorsi. È il caso dell’Eni, che “esprime il più fermo dissenso e la profonda sorpresa per le conclusioni dell’Autorità, sottolineando che quella voce è stata “introdotta dalle compagnie nei carburanti tradizionali per ottemperare agli obblighi normativi”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

