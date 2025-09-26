Pulire in profondità tutta casa diventerà un’operazione semplicissima, grazie al pulitore a vapore Hombasing ora in promozione su Amazon: puoi acquistarlo al prezzo di 58,99 euro, con uno sconto del 14%. Questo pulitore è in grado di raggiungere i 105°C in circa 10 secondi, grazie a un motore da 2500W e lavora con una pressione di 3 bar, utile per rimuovere sporco e grasso senza ricorrere a detergenti chimici. Acquista ora Pulizia efficace grazie alla potenza del vapore. Il cuore del dispositivo è rappresentato dal motore da 2500W, che consente di raggiungere una temperatura del vapore pari a 105°C in circa 10 secondi: un valore che permette di agire con decisione anche su sporco e grasso più ostinati, riducendo sensibilmente la necessità di detergenti chimici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pulisci e igienizza a fondo tutta casa grazie al pulitore a vapore in offerta: 14% di sconto immediato