Puliamo il Mondo Polverone sull’iniziativa
Continua a tenere banco la polemica dopo l’edizione 2025 di "Puliamo il mondo", la campagna nazionale di Legambiente dedicata alla cura del territorio, svoltasi sabato 20 settembre. A prendere posizione sono stati i circoli locali dell’associazione ambientalista, che hanno diffuso una lettera aperta al sindaco Roberto Colombo per esprimere la propria insoddisfazione sull’organizzazione dell’evento da parte del Comune. Nella lettera, i circoli Legambiente sottolineano come, seppur l’iniziativa sia lodevole e rappresenti una tradizione che il Comune ha deciso di proseguire, la manifestazione sarebbe stata in parte strumentalizzata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
