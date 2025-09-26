Pugno durissimo per 13 tifosi della Roma in Francia | restano in carcere due mesi poi rischiano anni
Il tribunale di Nizza ha disposto il processo per direttissima per 13 tifosi della Roma, che erano stati arrestati alla vigilia del match di Europa League assieme ad altri 89, che invece sono stati solo espulsi. I primi intanto resteranno in carcere fino al 26 novembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: pugno - durissimo
Caso Lookman, pugno durissimo dell’Atalanta: occhio alla decisione sull’ex obiettivo dell’Inter
Il “pugno di ferro” di Bruce Lee – una lezione di vita e disciplina Il leggendario “pugno di ferro” di Bruce Lee non è un mito, né un’esagerazione. È il frutto di un lavoro durissimo, di una disciplina inflessibile e di una dedizione che pochi uomini hanno dimostrat - facebook.com Vai su Facebook
Pugno durissimo per 13 tifosi della Roma in Francia: restano in carcere due mesi, poi rischiano anni - Il tribunale di Nizza ha disposto il processo per direttissima per 13 tifosi della Roma, che erano stati arrestati alla vigilia del match di Europa League ... Come scrive fanpage.it