Pugno durissimo per 13 tifosi della Roma in Francia | restano in carcere due mesi poi rischiano anni

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale di Nizza ha disposto il processo per direttissima per 13 tifosi della Roma, che erano stati arrestati alla vigilia del match di Europa League assieme ad altri 89, che invece sono stati solo espulsi. I primi intanto resteranno in carcere fino al 26 novembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

pugno durissimo 13 tifosiPugno durissimo per 13 tifosi della Roma in Francia: restano in carcere due mesi, poi rischiano anni - Il tribunale di Nizza ha disposto il processo per direttissima per 13 tifosi della Roma, che erano stati arrestati alla vigilia del match di Europa League ... Come scrive fanpage.it

