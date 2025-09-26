Publiacqua | attenzione alle truffe a Firenze
Una cittadina residente a Firenze ci segnala di aver ricevuto una telefonata in cui, a nome dell’azienda dell’acquedotto” la si informava che aveva diritto ad un rimborso. La cittadina ha contattato Publiacqua, senza rilasciare dati sensibili al chiamante, ed è stata informata della non. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Attenzione nuova fase dei lavoriPNRR $Publiacqua in via Pistoiese a $Prato dal 24 settembre publiacqua.it/2409-proseguon… $acqua $acquedotto $lavori $LavoriPubblici $PubliacquaLavori - X Vai su X
ATTENZIONE: DAL 30 SETTEMBRE NUOVA FASE DEI LAVORI IN VIA PISTOIESE Al via da martedì 30 settembre una ulteriore fase dei lavori sul tratto di via Pistoiese compreso tra via Montemurlo e via Valdingole (loc. Viaccia). Terminata la posa delle nuove - facebook.com Vai su Facebook
