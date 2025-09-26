Publiacqua | attenzione alle truffe a Firenze

Firenzetoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una cittadina residente a Firenze ci segnala di aver ricevuto una telefonata in cui, a nome dell’azienda dell’acquedotto” la si informava che aveva diritto ad un rimborso. La cittadina ha contattato Publiacqua, senza rilasciare dati sensibili al chiamante, ed è stata informata della non. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: publiacqua - attenzione

Publiacqua: “Attenzione alle truffe a Prato” - In una nota si fa riferimento al fatto che una cittadina residente a Prato ha segnalato di “aver ricevuto oggi una ... Lo riporta lanazione.it

publiacqua attenzione truffe firenzeTruffe e multe false a Firenze: come riconoscerle in tempo - A Firenze si registra un aumento delle segnalazioni relative a multe false, truffe che spesso a prima vista appaiono perfettamente autentiche. Come scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Publiacqua Attenzione Truffe Firenze