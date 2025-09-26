Pubblicato il bando per la raccolta gratuita delle olive a Cerveteri

Cerveteri, 26 settembre 2025 – Come ogni anno, è stato pubblicato l’avviso pubblico per la concessione temporanea gratuita di piante d’olivo di proprietà comunale finalizzata alla raccolta delle olive per la stagione 2025. Oggetto della concessione, sono le piante localizzate nelle seguenti aree pubbliche: di fronte al cimitero vecchio di via Rosati, ovvero il parcheggio del Granarone, al Parco della Legnara, lungo la via Settevene Palo davanti la scuola Giovanni Cena e in via Fontana Morella, angolo via Martiri delle Foibe. Requisito necessario per la concessione delle piante è la residenza all’interno del Comune di Cerveteri. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

