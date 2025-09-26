Psbo lavori impattanti | si spostano le reti dell' acquedotto Lungomare Di Vittorio chiuso per otto mesi

Riminitoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono senza sosta i lavori del Piano di salvaguardia della balneazione ottimizzato (Psbo), progetto strategico per la tutela ambientale e la valorizzazione della costa riminese, frutto della collaborazione tra Comune di Rimini e Gruppo Hera. A partire da lunedì, 29 settembre, e fino al 15. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: psbo - lavori

Lavori al cimitero. Si spostano i feretri - Vecchietto, con i lavori di ristrutturazione che sono in fase di completamento, si prepara a vivere una fase davvero cruciale: si tratta della traslazione dei feretri dai vecchi ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Psbo Lavori Impattanti Spostano