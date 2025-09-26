Psbo lavori impattanti | si spostano le reti dell' acquedotto Lungomare Di Vittorio chiuso per otto mesi
Proseguono senza sosta i lavori del Piano di salvaguardia della balneazione ottimizzato (Psbo), progetto strategico per la tutela ambientale e la valorizzazione della costa riminese, frutto della collaborazione tra Comune di Rimini e Gruppo Hera. A partire da lunedì, 29 settembre, e fino al 15. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: psbo - lavori
?Proseguono i lavori per il nuovo presidio idraulico in p.le Toscanini nell'ambito del Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato. Info e modifiche alla viabilità https://comune.rimini.it/novita/notizie/psbo-proseguono-i-lavori-la-realizzazione-del-nuo - X Vai su X
Rimini, PSBO: nuovi lavori a Piazzale Toscanini e chiusura di un tratto del Lungomare Di Vittorio dal 29 settembre - facebook.com Vai su Facebook
Lavori al cimitero. Si spostano i feretri - Vecchietto, con i lavori di ristrutturazione che sono in fase di completamento, si prepara a vivere una fase davvero cruciale: si tratta della traslazione dei feretri dai vecchi ... Riporta lanazione.it