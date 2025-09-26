Pruzzo | Allegri ha già dato un’impronta e identità al Milan Gimenez? Spero…
Roberto Pruzzo, ex centravanti della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW sul Milan di Allegri e sul Var. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: pruzzo - allegri
Pruzzo promuove il Milan: “Mi fido della coppia Tare-Allegri”
Roberto Pruzzo sul rigore del Milan La vittoria del Milan, alla fine, sembra essere passata in secondo piano rispetto alla sfuriata di fine partita per il mancato rigore di nkunku. L'arbitro segna il rigore, ma rivedendolo al var decide che entrambe le situazioni "fall - facebook.com Vai su Facebook