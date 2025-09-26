Provincia di Caserta ‘Stadio del Nuoto’ | pronto il progetto di ristrutturazione

Tempo di lettura: 3 minuti “Lo Stadio del Nuoto ha bisogno di importanti lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza che garantiscano l’incolumità degli atleti, grandi e piccoli, e delle loro famiglie”. Con queste parole il presidente della Provincia, Anacleto Colombiano, chiarisce la situazione della piscina provinciale di via Laviano, chiusa dall’aprile scorso. “I tecnici – ha spiegato – stanno lavorando a un progetto che, nell’arco di 6-8 mesi di cantiere, restituirà alla città un impianto efficiente e sicuro. Non ci interessano soluzioni tampone, utili solo a guadagnare qualche settimana o mese: la nostra priorità è garantire la piena funzionalità in condizioni di sicurezza”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

