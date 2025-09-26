Arezzo, 26 settembre 2025 – La Misericordia di Arezzo ricorda ancora una volta che è stato fissato a mercoledì 8 ottobre l’inizio di un nuovo Corso base di Protezione Civile rivolto a tutti. Lo svolgimento del corso è di carattere teorico-pratico e gli incontri si terranno sia presso la sede della Confraternita in via Garibaldi, 143 – 52100 Arezzo; sia presso il Centro Polifunzionale della Protezione Civile in via Setteponti, nella fascia oraria serale 21:00-23:00, con frequenza bisettimanale, precisamente tutti i martedì e i giovedì. La durata sarà di circa 1 mese in tutto, quindi terminerà intorno al 10 novembre 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Protezione civile: ecco il corso alla Misericordia di Arezzo