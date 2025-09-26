Protezione civile attesi 140 volontari
Dopo il campo per le emergenze allestito dalla Croce Rossa regionale un paio di settimane fa, per dare modo ai volontari di allenarsi a far fronte alle catastrofi – in quel caso si trattava della simulazione una fuga radioattiva conseguente a un terremoto – Forlimpopoli torna ad ospitare un’altra esercitazione, questa volta della Protezione Civile a carattere provinciale. Sono 140 i volontari attesi in città e che si addestreranno a montare e gestire un campo che dovrà ospitare una cinquantina di sfollati a seguito di un terremoto che ha colpito la zona. In campo sia l’agenzia pubblica che le tante associazioni di volontariato che costellano la nostra provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
