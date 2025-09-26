Proteste anti immigrati e xenofobia | cosa succede in Giappone

It.insideover.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Giappone cresce il malumore contro gli immigrati. Anche se la percentuale di persone nate all’estero si aggira intorno al 3% della popolazione totale, pari a circa 4 milioni di stranieri rispetto ai quasi 121 milioni di autoctoni – un rapporto, per esempio, più basso del 15% presente negli Usa – la sopportazione dei cittadini giapponesi sembrerebbe essere arrivata al limite. La riprova sta nelle manifestazioni organizzate in gran parte del Paese al grido di “ Nihonjin First “, ossia “ Prima i giapponesi “, uno slogan sbandierato da piccoli partiti di estrema destra, un tempo irrilevanti ma adesso sempre più rumorosi, almeno a livello sociale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

proteste anti immigrati e xenofobia cosa succede in giappone

© It.insideover.com - Proteste anti immigrati e xenofobia: cosa succede in Giappone

In questa notizia si parla di: proteste - anti

Kenya, proteste anti governative a Nairobi: gli scontri con la polizia

Lo hanno urlato per anni. Ora è realtà: dalle proteste anti-Francia nasce lo Stato di Nuova Caledonia

L’estate di Montecitorio tra look anti-afa e proteste per l’aria condizionata

proteste anti immigrati xenofobiaProteste di estrema destra a Londra: il governo condanna la violenza - La manifestazione di sabato a Londra ha scatenato violenze senza precedenti, con il governo che interviene con fermezza contro i gruppi di estrema destra. Come scrive notizie.it

proteste anti immigrati xenofobiaLondra: migliaia in strada per Unite The Kingdom, la manifestazione anti-immigrati - A Londra sfilano i ‘patrioti’: in migliaia in piazza per Unite The Kingdom contro l’immigrazione (e per Charlie Kirk). Scrive corrierenazionale.it

Cerca Video su questo argomento: Proteste Anti Immigrati Xenofobia