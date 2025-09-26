Protesta per Gaza a Montecitorio Ultima generazione tenta di incatenarsi all’ingresso | attivisti allontanati di peso
Sono stati bloccati mentre tentavano di incatenarsi all’ingresso di Montecitorio: sei attivisti di Ultima generazione, raggiunti poi da altri quattro, sono stati fermati dalle forze dell’ordine e trasportati di peso ai varchi di accesso alla piazza. A quel punto gli attivisti si sono seduti a terra, vicino al varco davanti all’obelisco di Montecitorio e si sono incatenati ai paletti di accesso presenti nella piazza. Gli attivisti, che espongono le bandiere della Palestina, stanno protestando per Gaza. Incatenata con loro c’è anche Liana, che si muove con un girello su cui poggia un apparecchio che la aiuta a respirare: “Sono qui davanti al nostro Parlamento per manifestare per la Palestina libera, martoriata dal governo di Israele, dall’Europa e dall’Italia sua complice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
