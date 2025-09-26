Protesta all’aeroporto di Capodichino contro l’arrivo di soldati israeliani | VIDEO

Questa mattina un gruppo di attivisti ha inscenato una protesta all’aeroporto di Capodichino, in concomitanza con lo sbarco di un volo proveniente da Israele. Nel comunicato diffuso durante l’iniziativa, i manifestanti hanno contestato la presenza in città di militari dell’Idf, l’esercito. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

"Blocchiamo l'aeroporto": la protesta per Gaza domani torna in strada

Attivisti pro Palestina nell’aeroporto di Capodichino, “No a sionisti in vacanza”. Nessuna ripercussione sui voli - Manifestazione pro Palestina nell'aeroporto di Napoli: attivisti hanno protestato contro l'arrivo in Italia di soldati dell'esercito Israeliano; non ci ... Secondo fanpage.it

Napoli, protesta Pro Pal all'aeroporto di Capodichino: «La città non è passerella di criminali» - «Negli ultimi due anni centinaia di soldati dell'IDF (esercito israeliano) sono atterrati nei nostri aeroporti e arrivati in Italia per fare le loro “vacanze”. Lo riporta msn.com