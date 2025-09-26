Propaganda Live stasera un reportage dalle piazze italiane unite per Gaza
Diego Bianchi torna questa sera, venerdì 26 settembre, alle 21.15, con il terzo appuntamento stagionale di Propaganda Live su La7. Nella nuova puntata, proporrà un reportage dedicato alla grande mobilitazione nelle piazze italiane per Gaza. Anticipazioni e ospiti del 26 settembre 2025. Oltre al racconto dello sciopero di lunedì, non mancherà l’ attualità nazionale e internazionale, raccontata con il consueto mix di satira, approfondimento e intrattenimento. In studio con Bianchi anche gli ospiti fissi Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi e Paolo Celata. La musica sarà affidata al trombettista e compositore jazz Paolo Fresu, mentre per i monologhi ci sarà un contributo di Andrea Pennacchi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
