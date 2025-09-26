Pronto a sfrattarli Re Carlo troppo imbarazzo | la decisione dopo lo scandalo
Per oltre vent’anni il Royal Lodge, la villa con 30 stanze immersa nel cuore del parco di Windsor, è stato il rifugio privato del principe Andrea e della sua ex moglie Sarah Ferguson. Un’abitazione prestigiosa che, nonostante il divorzio firmato nel 1996, la coppia ha continuato a condividere, alimentando spesso curiosità e discussioni. Ora però, quella convivenza potrebbe arrivare al capolinea: secondo indiscrezioni raccolte dal sito Radar, re Carlo sarebbe intenzionato a sfrattare il fratello e l’ex cognata, travolti da una nuova ondata di imbarazzo che rischia di danneggiare l’immagine della monarchia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
