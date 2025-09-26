Pronti a un tuffo nel vintage ’Foto Antiquaria’ ad Arezzo Torna la mostra-mercato

Quaranta espositori, provenienti da ogni parte d’Italia porteranno con sé fotocamere, cineprese e apparecchiature tra le più rare e introvabili. Torna domenica ad Arezzo ’Foto Antiquaria’, l’evento che si svolge due volte l’anno nella cornice delle Logge Vasari in piazza Grande e che di fatto trasforma la città toscana nella capitale della fotografia ’vintage’. Tutto possibile grazie alla storica mostra-mercato di apparecchiature fotografiche antiche che, giunta alla sua 78ª edizione, è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del genere e per i tanti collezionisti. Dalle ore 8 alle ore 17, le Logge del Vasari affacciate sulla suggestiva piazza Grande accoglieranno una quarantina di espositori provenienti da tutto il Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

