Pronostico Tottenham-Wolverhampton | la gioia tre anni dopo
Tottenham-Wolverhampton è una partita della sesta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Non sembra possibile e invece è vero. Il Tottenham, decisamente una delle squadre più importanti del massimo campionato inglese, non batte i Wolves dal 2022: tre anni senza gioia, ma è arrivato il momento di cambiare e invertire questa tendenza. Sì, è l’ora giusta. (Lapresse) – Ilveggente.it Anche perché gli Spurs, c’è da dirlo, hanno iniziato molto bene la stagione: dieci punti dopo cinque giornate e per il momento un bel terzo posto in classifica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
