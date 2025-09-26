Pronostico Sinner-Atmane | allerta tie-break a Pechino come a Cincinnati

Jannik Sinner sfida Terence Atmane a Pechino: precedenti, analisi tecnica e pronostico del match che promette spettacolo sabato in Cina. Diciamolo subito: la sfida tra Jannik Sinner e Terence Atmane, valida per l’accesso ai quarti di finale dell’Atp di Pechino, vede l’azzurro nettamente favorito rispetto al suo rivale d’Oltralpe. Eppure, porterà con sé spunti tecnici e curiosità interessanti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il numero 2 del mondo arriva a questo appuntamento dopo un primo turno secco, nettissimo, contro Marin Cilic, e dopo mesi di risultati solidi e di continui progressi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Sinner-Atmane: allerta tie-break, a Pechino come a Cincinnati

