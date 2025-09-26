Pronostico Nottingham Forest-Sunderland | la ripresa è ufficiale

Nottingham Forest-Sunderland è una partita della sesta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Ha passato un momento assai difficile, il Nottingham Forest, in questo inizio di stagione. Non veniva trovata la quadra giusta, ma gli ultimi risultati danno speranze per il futuro. Due pareggi esterni, contro Burnley e Betis, hanno messo in evidenza la forza di una squadra che lo scorso anno ha disputato una stagione grandissima. (Lapresse) – Ilveggente.it E adesso è arrivato il momento di mettersi definitivamente alle spalle il momento no, conquistando, contro il Sunderland, la seconda vittoria in campionato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

