Pronostico Juventus-Atalanta | a Torino non accade dal 2018

Juventus-Atalanta è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Dopo l’adrenalinica vittoria in rimonta con l’Inter ed il pari rocambolesco acciuffato in extremis con il Borussia Dortmund in Champions League, la Juventus è tornata coi piedi per terra. Nella sfida con il Verona, sulla carta alquanto abbordabile, i bianconeri non sono andati al di là di un 1-1: al vantaggio di Conceiçao ha replicato il rigore – molto discusso – di Orban a fine primo tempo. La squadra di Igor Tudor ha tenuto quasi sempre la palla nei piedi (72%) ma ha prodotto solamente 0,47 xG rispetto all’1,53 degli scaligeri, nel complesso più pericolosi e rispetto a Locatelli e compagni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

