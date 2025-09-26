Pronostico Girona-Espanyol | difesa colabrodo e colpaccio esterno

Girona-Espanyol è una gara della settima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico Sedici gol subiti in sei giornate giocate sono un’enormità. Ma non spiegano del tutti i problemi del Girona, ultimo in classifica in Liga, che non segna nemmeno. Difficile continuare in questo modo, servirebbe una bella botta di fiducia. Ma contro l’Espanyol, squadra in forma e che occupa posizioni nobili di classifica, il compito è difficile. Molto complicato. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Solamente contro una big – il Real Madrid – i catalani hanno perso in questa stagione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

