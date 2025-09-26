Pronostico e quote Jannik Sinner – Terence Atmane Pechino 27-09-2025
Jannik Sinner e Terence Atmane scenderanno in campo sul centrale non prima delle 9 del mattino italiane. l’italiano ha messo da parte il dolore causato dall’aver perso la finale degli US Open con una schiacciante vittoria su Marin Cilic ed ora ritrova il francese dopo le semifinali di Cincinnati, ed anche questa volta il ventitreenne . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Pronostico Jannik Sinner-Terence Atmane: analisi, guida tv, quote e scommesse tennis ATP Pechino 2025 - Torna in campo Jannik Sinner che dopo aver superato agevolmente Cilic è pronto alla sfida contro Terence Atmane per gli ottavi di finale del AtP 500 Pechino 2025 di tennis. Scrive betitaliaweb.it
Sinner-Atmane, in palio ci sono i quarti a Pechino: il pronostico - Atmane quote analisi statistiche precedenti ottavi Pechino Atp 500 in programma nella notte tra 26 e 27 settembre alle 4 ... Come scrive gazzetta.it