Carlos Alcaraz e Zizou Bergs dovrebbero chiudere il programma sul Colosseum intorno alle ore 11:00 italiane, poco prima o poco più. L’uso del condizionale non è casuale perché lo spagnolo, sul punteggio di 2-2 contro Baez, si è accasciato al suolo accusando dolori forti alla caviglia sinistra. Soccorso dal medico, al numero uno del mondo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Carlos Alcaraz – Zizou Bergs, Tokyo 27-09-2025