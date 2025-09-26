Catanzaro-Juve Stabia è una partita valida per la quinta giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Quattro pareggi di fila per il Catanzaro, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. I calabresi, contro una Juve Stabia che arriva dalla bella affermazione contro lo Spezia in trasferta, dovranno sudare le proverbiali sette camicie per riuscire nel proprio intento. (Lapresse) – Ilveggente.it Ma la svolta sembra essere davvero dietro l’angolo per una formazione che ha come obiettivo minimo quello di prendersi i playoff. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Catanzaro-Juve Stabia: la X finisce in soffitta