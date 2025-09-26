Pronostico Cagliari-Inter | sempre imbattuti negli ultimi 11 precedenti

Cagliari-Inter è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Le vittorie con Ajax e Sassuolo, tra Champions League e campionato, hanno riportato il sereno in casa Inter. In realtà il livello di tensione non si è ancora abbassato del tutto ma i nerazzurri sono stati in grado di reagire dopo le sconfitte consecutive con Udinese e Juventus, che al momento non consentono agli uomini di Cristian Chivu di tenere il passo delle altre big in Serie A: Lautaro Martinez e compagni, infatti, sono già a -6 dalla vetta della classifica, occupata dal Napoli, a -4 dalla Juve e a -3 da Milan e Roma. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

