Brentford-Manchester United è una partita della sesta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il Manchester United nello scorso fine settimana si è aggiudicato il primo big match della stagione, battendo 2-1 il Chelsea a Old Trafford. Un successo meritato, come confermano anche i numeri: i Red Devils, pur lasciando il possesso ai Blues, hanno costruito numerose occasioni da gol, rendendosi decisamente più pericolosi rispetto agli uomini di Enzo Maresca, rimasti tuttavia in 10 dopo soli 5 minuti per via dell’espulsione del portiere Sanchez (parità numerica poi ripristinata a fine primo tempo con il rosso al brasiliano Casemiro). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Brentford-Manchester United: nessuno produce più xG