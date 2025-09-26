Pronostici Serie B 27 settembre due allenatori già in bilico | chi perde rischia
Serie B, scorpacciata di partite in cadetteria prima del turno infrasettimanale: Bari e Sampdoria, in crisi nera, si sfidano al San Nicola. Sabato ricco in Serie B. Sono eccezionalmente sette le gare in programma, in quanto si tornerà a giocare dopo pochi giorni nel turno infrasettimanale. Partiamo dalla fine, e cioè dal posticipo delle 19:30: la sfida tra Bari e Sampdoria, sulla carta due squadre blasonate che dovrebbero lottare per la promozione ma attualmente situate nei bassifondi della classifica. I pugliesi sono penultimi (un punto in quattro partite), i blucerchiati invece sono ultimi, addirittura inchiodati a quota zero. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostici - serie
Pronostici Inter, la squadra di Chivu parte dietro al Napoli: le ultime in vista della prossima stagione di Serie A
Pronostici Serie B prima giornata: Inzaghi a caccia del primo successo
Serie A, la griglia del campionato: scudetto, Champions League ed Europa, i pronostici
TORNEO DEI PRONOSTICI Quanto finirà la gara ? A voi i commenti US Angri 1927 Nella 27a giornata di Serie D , girone H, il Casarano andrà in Campania dove affronterà l'Angri. I grigio rossi occupano il terz'ultimo posto in classifica con 22 punti co - facebook.com Vai su Facebook
Palmeri e i pronostici sul campionato di Serie A: “Mi sento di dire che…” - X Vai su X
Pronostici Bundesliga 27 settembre ore 15:30: Kovac mette la quarta - Bundesliga, il Dortmund punta a restare in scia al Bayern: gialloneri di scena in casa del Mainz, ancora a secco di vittorie casalinghe. Secondo ilveggente.it
I pronostici del weekend (27-28 settembre): Serie A e campionati esteri - I pronostici del weekend, quinta giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 ... Riporta ilveggente.it