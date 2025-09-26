Serie B, scorpacciata di partite in cadetteria prima del turno infrasettimanale: Bari e Sampdoria, in crisi nera, si sfidano al San Nicola. Sabato ricco in Serie B. Sono eccezionalmente sette le gare in programma, in quanto si tornerà a giocare dopo pochi giorni nel turno infrasettimanale. Partiamo dalla fine, e cioè dal posticipo delle 19:30: la sfida tra Bari e Sampdoria, sulla carta due squadre blasonate che dovrebbero lottare per la promozione ma attualmente situate nei bassifondi della classifica. I pugliesi sono penultimi (un punto in quattro partite), i blucerchiati invece sono ultimi, addirittura inchiodati a quota zero. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Serie B 27 settembre, due allenatori già in bilico: chi perde rischia