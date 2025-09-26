Pronostici Serie B 27 settembre due allenatori già in bilico | chi perde rischia

Ilveggente.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serie B, scorpacciata di partite in cadetteria prima del turno infrasettimanale: Bari e Sampdoria, in crisi nera, si sfidano al San Nicola.  Sabato ricco in Serie B. Sono eccezionalmente sette le gare in programma, in quanto si tornerà a giocare dopo pochi giorni nel turno infrasettimanale. Partiamo dalla fine, e cioè dal posticipo delle 19:30: la sfida tra Bari e Sampdoria, sulla carta due squadre blasonate che dovrebbero lottare per la promozione ma attualmente situate nei bassifondi della classifica. I pugliesi sono penultimi (un punto in quattro partite), i blucerchiati invece sono ultimi, addirittura inchiodati a quota zero. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostici serie b 27 settembre due allenatori gi224 in bilico chi perde rischia

© Ilveggente.it - Pronostici Serie B 27 settembre, due allenatori già in bilico: chi perde rischia

In questa notizia si parla di: pronostici - serie

Pronostici Inter, la squadra di Chivu parte dietro al Napoli: le ultime in vista della prossima stagione di Serie A

Pronostici Serie B prima giornata: Inzaghi a caccia del primo successo

Serie A, la griglia del campionato: scudetto, Champions League ed Europa, i pronostici

pronostici serie b 27Pronostici Bundesliga 27 settembre ore 15:30: Kovac mette la quarta - Bundesliga, il Dortmund punta a restare in scia al Bayern: gialloneri di scena in casa del Mainz, ancora a secco di vittorie casalinghe. Secondo ilveggente.it

pronostici serie b 27I pronostici del weekend (27-28 settembre): Serie A e campionati esteri - I pronostici del weekend, quinta giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 ... Riporta ilveggente.it

Cerca Video su questo argomento: Pronostici Serie B 27