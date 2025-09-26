Pronostici di oggi 27 settembre | il derby di Madrid Cagliari-Inter Juve-Atalanta
Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 27 settembre. La capolista del campionato spagnolo, ovvero il Real Madrid, è attesa al derby contro il Colchoneros in un test mai facile che potrebbe comprometterne il primato. In serie A Cagliari-Inter e Juve-Atalanta fungono da gustoso antipasto del big match di domani, Milan-Napoli. Poi Premier League, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
