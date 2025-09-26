Pronostici Bundesliga 27 settembre ore 15 | 30 | Kovac mette la quarta

Bundesliga, il Borussia Dortmund punta a restare in scia al Bayern Monaco: gialloneri di scena in casa del Mainz, ancora a secco di vittorie casalinghe. La Bundesliga, dopo anni in cui il Bayer Leverkusen era riuscito a “rompere” il duopolio, sembra essere tornata all’origine. Il Bayern Monaco comanda e il Borussia Dortmund insegue. Sì, dietro ai bavaresi, a punteggio pieno dopo quattro partite, ci sono i gialloneri: tre vittorie e un pareggio per la squadra di Niko Kovac, che dopo il pirotecnico pareggio con il St. Pauli all’esordio non si è più fermata, inanellando tre successi di fila. Una settimana fa un gol di Adeyemi ha piegato il Wolfsburg (1-0), in un altro match in cui a prendersi la scena è stata la difesa, rimasta inviolata per la terza volta consecutiva in campionato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

