Cosa vedere in prima serata il 26 settembre 2025. Guida completa ai programmi TV suddivisi per genere, con approfondimenti e consigli. La prima serata di venerdì 26 settembre 2025 si apre con un palinsesto ricco e variegato, dove ogni genere trova spazio tra le principali reti e piattaforme. Il grande cinema torna protagonista con dinosauri, ladri gentiluomini e biopic intensi, mentre le fiction italiane raccontano storie di rinascita, tradimenti e amicizie ritrovate. Lo sport si fa internazionale con Bundesliga, Premier Tour e Mondiali Paralimpici, mentre l’attualità si declina tra talk, inchieste e varietà. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Programmi TV venerdì 26 settembre 2025: tra grandi film e talk d’attualità